Житель Авдеевки рассказал о своей реакции на бойцов с российскими флагами

Житель Авдеевки заявил, что расплакался, увидев в городе бойцов с флагами России

Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Петр Михайлович заявил, что расплакался, увидев в городе военнослужащих с российскими флагами. О своей реакции на появление бойцов Вооруженных сил России он рассказал в беседе с министром молодежной политики Донецкой народной республики Кириллом Макаровым, видео которой было опубликовано в Telegram-канале главы ведомства.

Мужчина заявил, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный населенный пункт. «Там вообще домов нету. В последний момент у нас было четыре домика, где люди жили, и вот как раз в одну ночь все четыре разбомбили. Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал — ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась. И меня, Бог миловал, не ранило», — сказал он.

По словам Петра Михайловича, местные жители провели два года под обстрелами со стороны украинской армии. «Жалости никакой. Им прощенья не может быть», — подчеркнул мужчина.

Ранее жительница Авдеевки рассказала, как пешком прошла через линию фронта, чтобы добраться до находящихся в Донецке родственников.