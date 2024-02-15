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09:13, 15 февраля 2024Ценности

Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в платье с глубоким декольте

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Американская актриса и модель Дакота Джонсон вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» появилась на мексиканской премьере фильма «Мадам Паутина». Для мероприятия знаменитость надела красное платье длины макси, оформленное глубоким декольте. При этом в качестве украшений она выбрала колье с четырьмя сияющими цепями, массивное серебряное кольцо и браслет в тон одежды.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы помаду нюдового оттенка. Стилисты, в свою очередь, уложили ее распущенные волосы в объемные кудри.

В декабре 2023 года Дакота Джонсон раскрыла секрет своей красоты. Тогда актриса призналась, что не может работать, если не поспит десять и более часов. «Если я не работаю, то буду спать столько, сколько смогу. Сон — мой приоритет номер один в жизни», — заявила она.

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      Мария Винар
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