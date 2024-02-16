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12:09, 16 февраля 2024Россия

Борющийся с геморроем 55-летний россиянин засунул в себя клубень картофеля

В Ступино мужчина из-за геморроя засунул в себя 15-сантиметровый картофель

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В подмосковном Ступино 55-летний мужчина, борющийся с геморроем, засунул в себя 15-сантиметровый картофель. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, россиянин попал в больницу с острой кишечной непроходимостью. Врачи во время обследования обнаружили в организме пациента крупный инородный предмет овальной формы и озадачились.

Обеспокоенным медикам мужчина рассказал, что долгое время страдал от геморроя. Идти в медицинское учреждение он не пожелал, а обратился к народным средствам лечения. В одной из статей житель Подмосковья вычитал, что проблему можно решить свечкой из сырого картофеля. Чтобы сработало наверняка, он использовал огромный клубень, размером примерно 15 на 10 сантиметров.

Хирурги удалили клубень, проведя операцию под общим наркозом, и посоветовали больше не заниматься самолечением. Пациент уже идет на поправку, выяснила Baza.

Ранее сообщалось, что в Щелково Московской области 69-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за диеты, которую сама себе назначила для сердца.

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      Анна Щербакова
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