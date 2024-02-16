Герой ДНР Абхаз объяснил возбуждение в отношении него уголовного дела

Герой ДНР Авидзба назвал уголовное дело в отношении него юридической коллизией

Командир добровольческого батальона «Пятнашка», герой ДНР Ахра Авидзба с позывным Абхаз назвал возбужденное в его отношении уголовное дело юридической коллизией. Обстоятельства судебных разбирательств он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Это юридическая коллизия. Там двоякая ситуация произошла. Есть предписание, чтобы я прибыл в один батальон, но не было основного документа. Просто тот, кто готовил документы, сделал их неправильно. Следователи разберутся Ахра Авидзба Командир добровольческого батальона «Пятнашка»

«Я даже с делом не ознакомлен, меня не опрашивали. Там есть презумпция невиновности и моменты, которые нарушены. Но я для себя понимаю, что они нарушены потому, что идет война, люди не успевают. Просто жернова машины завертелись, и там оказался среди них я. Поэтому на это не отвлекаемся, внимания не обращаем, уверен, что с этим сами разберутся без моего участия», — прокомментировал Авидзба.

Ранее стало известно, что военно-следственный отдел Следственного комитета возбудил в отношении Авидзбы уголовное дело за неисполнение приказа. В ноябре прошлого года его якобы исключили из списка одной воинской части и перевели на ту же должность в другую в/ч, однако военный не прибыл в расположение.