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16:49, 16 февраля 2024Силовые структуры

Против Героя ДНР завели уголовное дело

Следователи завели дело против Героя ДНР Авидзбы за неисполнение приказа

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следователи завели уголовное дело в отношении Героя Донецкой народной республики (ДНР), командира добровольческого батальона «Пятнашка» Ахры Авидзбы с позывным Абхаз. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Военный обвиняется в неисполнении приказа.

По информации канала, в ноябре 2023 года Героя ДНР исключили из списка воинской части 34479 и перевели на ту же должность в другую часть. Однако военный посчитал этот приказ незаконным, поэтому не прибыл в расположение. На этом фоне против него и возбудили дело.

Ранее стало известно, что Абхаз, в отношении которого в Абхазии был вынесен приговор за незаконное хранение оружия, будет учить детей патриотизму.

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