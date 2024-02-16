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12:24, 16 февраля 2024Ценности

Агата Муцениеце снялась без макияжа в самолете

Кадр: видео @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала свою естественную внешность во время полета в самолете. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Закрытой школы» запечатлела себя, сидя в пассажирском кресле. Так, знаменитость предстала перед камерой в объемном бежевом худи, с распущенными волосами и наушниками.

При этом она отказалась от макияжа, продемонстрировав особенности кожи. В то же время рядом с артисткой находилась ее дочь, которая трогала мать за лицо.

Ранее в феврале Агата Муцениеце сменила имидж и вызвала споры в сети. Звезда предстала на размещенных кадрах с новым цветом волос. Так, ее пряди посредством мелирования приобрели более светлый и холодный оттенок.

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      Карина Черных
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