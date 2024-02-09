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17:44, 9 февраля 2024Ценности

Агата Муцениеце сменила имидж и вызвала споры в сети

Кадр: @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце сменила имидж и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Честного развода» предстала на размещенных кадрах с новым цветом волос. Так, ее пряди посредством мелирования приобрели более светлый и холодный оттенок. «Да я ради роли хоть налысо», — указала в подписи знаменитость.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «С темным было лучше. С этим цветом ты бледная», «Немного старит», «Это не ваш цвет абсолютно», «Очень идет!», «Блондинка — это ваше. Нежнее и легче выглядите», «Офигенно получилось», — заявили юзеры.

Ранее в феврале Агата Муцениеце снялась в откровенном виде. Она позировала в черном пальто, частично демонстрируя обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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