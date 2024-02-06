Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:44, 6 февраля 2024Ценности

Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце снялась в откровенном виде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 34-летняя звезда «Честного развода» позировала в черном пальто и бейсболке. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Свой образ она дополнила солнцезащитными очками асимметричной формы и макияжем с акцентом на глазах.

Ранее в феврале Агата Муцениеце показала внешность без косметики. Кроме того, знаменитость нанесла патчи на зону вокруг глаз. Вдобавок Муцениеце примерила ярко-розовую оверсайз-футболку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР заявили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком

      ФСБ ликвидировала нарколабораторию с украинским участием в российском городе

      США выразили готовность выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц ради помощи Киеву

      Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

      Объяснены неврологические последствия вирусных инфекций

      Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Москвы

      В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

      Появились подробности о взрыве газа в Севастополе

      Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию

      Стало известно о планах Зеленского отправить в отставку заместителей Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше