Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце снялась в откровенном виде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 34-летняя звезда «Честного развода» позировала в черном пальто и бейсболке. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Свой образ она дополнила солнцезащитными очками асимметричной формы и макияжем с акцентом на глазах.

Ранее в феврале Агата Муцениеце показала внешность без косметики. Кроме того, знаменитость нанесла патчи на зону вокруг глаз. Вдобавок Муцениеце примерила ярко-розовую оверсайз-футболку.