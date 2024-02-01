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16:21, 1 февраля 2024Ценности

Агата Муцениеце показала внешность без косметики

Кадр: @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала естественную внешность баз косметики на новых кадрах. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 34-летняя звезда «Честного развода» предстала с распущенными волосами во время сушки их феном. Помимо этого, артистка продемонстрировала лицо, на котором отсутствовал макияж. Кроме того, знаменитость нанесла патчи на зону вокруг глаз.

Вдобавок Муцениеце примерила ярко-розовую оверсайз-футболку. «Первый киносъемочный в этом году», — рассказала она.

В январе Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте. Данный предмет гардероба обнажал верхнюю часть бедер и спину артистки.

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      Екатерина Ештокина
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