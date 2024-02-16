Жители российских сел заявили об угрозе экологической катастрофы

Уральцы заявили Путину об угрозе экологической катастрофы из-за золотодобычи

Жители уральских сел заявили об угрозе экологической катастрофы, нависшей над ними из-за добычи золота в регионе. С просьбой о помощи россияне обратились к президенту Владимиру Путину, пишет Telegram-канал УРАЛLIVE.

Разобраться с «незаконным» и опасным для экосистемы производством требуют жители свердловских деревень Арамашка, Жуково и Сохарева. Разработка золотых месторождений в землях сельхозназначения уничтожит плодородный слой почвы, поясняют авторы обращения. Без сельхозугодий деревни зачахнут, бьют тревогу уральцы. Кроме того, золотодобыча приведет к загрязнению грунтовых вод и рек.

Разведка золота в этих районах, по словам местных жителей, идет порядка двух лет. Работы проводят не афишируя и без согласия собственников участков. Накануне стало известно, что Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) начало процесс изъятия данных земель. Решение погубит природу и села, убеждены свердловчане.

Ранее жители Челябинска пожаловались на появление рыжего «гриба» из ядовитых выбросов металлургического комбината. Вблизи него из-за мощных столбов выбросов постоянно стоит невыносимый запах. Точки гидрометцентра, однако, не фиксируют превышения нормальных значений по выбросам, заявляют челябинцы.