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21:21, 16 февраля 2024Среда обитания

Жители российских сел заявили об угрозе экологической катастрофы

Уральцы заявили Путину об угрозе экологической катастрофы из-за золотодобычи

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Жители уральских сел заявили об угрозе экологической катастрофы, нависшей над ними из-за добычи золота в регионе. С просьбой о помощи россияне обратились к президенту Владимиру Путину, пишет Telegram-канал УРАЛLIVE.

Разобраться с «незаконным» и опасным для экосистемы производством требуют жители свердловских деревень Арамашка, Жуково и Сохарева. Разработка золотых месторождений в землях сельхозназначения уничтожит плодородный слой почвы, поясняют авторы обращения. Без сельхозугодий деревни зачахнут, бьют тревогу уральцы. Кроме того, золотодобыча приведет к загрязнению грунтовых вод и рек.

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Разведка золота в этих районах, по словам местных жителей, идет порядка двух лет. Работы проводят не афишируя и без согласия собственников участков. Накануне стало известно, что Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) начало процесс изъятия данных земель. Решение погубит природу и села, убеждены свердловчане.

Ранее жители Челябинска пожаловались на появление рыжего «гриба» из ядовитых выбросов металлургического комбината. Вблизи него из-за мощных столбов выбросов постоянно стоит невыносимый запах. Точки гидрометцентра, однако, не фиксируют превышения нормальных значений по выбросам, заявляют челябинцы.

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      Виктория Клабукова
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