Бывший советник офиса президента Украины Арестович назвал себя русским

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал себя русским. Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — сказал украинский политик.

Как отметил Арестович, он сделал такой выбор, потому что ему нравится правда, совесть, справедливость, радость и свет. Экс-советник офиса президента подчеркнул, что не любит дисциплинарное общество.

Ранее Арестович заявлял, что украинцы на самом деле являются русскими. По его словам, в отличие от Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, Киев «конкурирует с Москвой за первородство». 302 года назад произошла «главная в мировой истории кража», в рамках которой Москва присвоила себе название Руси, считает политик.