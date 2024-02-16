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09:39, 16 февраля 2024Бывший СССР

Арестович назвал себя русским

Бывший советник офиса президента Украины Арестович назвал себя русским

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал себя русским. Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — сказал украинский политик.

Как отметил Арестович, он сделал такой выбор, потому что ему нравится правда, совесть, справедливость, радость и свет. Экс-советник офиса президента подчеркнул, что не любит дисциплинарное общество.

Ранее Арестович заявлял, что украинцы на самом деле являются русскими. По его словам, в отличие от Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, Киев «конкурирует с Москвой за первородство». 302 года назад произошла «главная в мировой истории кража», в рамках которой Москва присвоила себе название Руси, считает политик.

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      Кристина Есикова
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