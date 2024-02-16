Экс-премьер Украины Азаров: заявления Зеленского о новом майдане безосновательны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах, в интервью «Известиям» оценил вероятность возникновения нового майдана в республике.

Он отметил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о якобы подготовке третьего майдана безосновательны, поскольку в настоящее время никто не готов за это платить.

«Никаких народных майданов на Украине никогда не было. Все они организовывались, подготавливались. Сейчас некому готовить, некому платить, поэтому никаких майданов не будет», — подчеркнул политик.

Азаров добавил, что украинские силовые структуры жестко контролируют власти США, а не министр юстиции Денис Малюська или Владимир Зеленский. По его словам, в Вашингтоне есть специалисты, знающие, и как организовать цветную революцию, и как задушить ее в зародыше.

Экс-премьер допустил, что Запад может пойти на инсценировку майдана с целью сместить президента Украины.

В декабре бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перечислил три варианта развития событий в стране в 2024 году. В первом случае политик предрек Украине «третий майдан, на этот раз, однако, вооруженный».

