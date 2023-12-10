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10:05, 10 декабря 2023Бывший СССР

Арестович предрек «вооруженный Майдан» на Украине

Арестович заявил, что не видит позитивного сценария для Украины в 2024 году

Фото: Unsplash

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перечислил три варианта развития событий в стране в 2024 году. Своим мнением политик поделился в интервью Rzeczpospolita.

При первом варианте Арестович предрек Украине «третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный». При таком раскладе Россия, США и Китай должны будут договориться о прекращении боев на территории Украины, однако для Киева это не станет мирным исходом конфликта. Экс-советник уверен, что режим прекращения огня все равно бы нарушался. Также из зоны боевых действий вернутся травмированные мужчины, которые встретятся с суровой реальностью. «Возникнут локальные конфликты», — добавил Арестович.

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Второй вариант предполагает продолжение боевых действий с поддержкой западных союзников, но успеха Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом не достигнут. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — заявил Арестович.

«Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — описал третий вариант Арестович. Он предупредил, что такое развитие событий скорее «из области фантастики».

Ранее политик заявил, что закончить конфликт можно только глобальными переговорами Запада с Россией. Он указал, что подобное соглашение может установить новые правила игры в Европе.

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      Варвара Кошечкина
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