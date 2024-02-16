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15:18, 16 февраля 2024Наука и техника

В Южной Америке обнаружен старейший наскальный рисунок

В Патагонии обнаружили старейший наскальный рисунок Южной Америки
Патагония

Патагония. Фото: Martinez Marcelo / Globallookpress.com

Международная группа ученых выяснила, что наскальное искусство в Патагонии является старейшим из когда-либо обнаруженных в Южной Америке. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Известно, что люди начали заселять Патагонию примерно 12 тысяч лет назад, что делает ее одним из последних мест, куда добрался человек анатомически современного типа. Предполагалось, что наскальные рисунки, нанесенные на стены некоторых пещер, были созданы всего несколько тысяч лет назад.

Чтобы узнать больше о наскальном искусстве на древней стоянке, известной как Куэва-Уэнул 1, где находится около 900 картин, исследовательская группа соскребла образцы «краски» для лабораторного изучения. Поскольку вещество имело растительное происхождение, исследователи смогли использовать радиоуглеродный анализ, который показал, что возраст краски превышает тысячи лет.

Возраст самого старого рисунка составляет 8200 лет, что делает его старейшим в своем роде в Южной Америке, но не во всем мире. Рекорд принадлежит образчикам наскального искусства, найденным в Индонезии.

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      Александр Еникеев
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