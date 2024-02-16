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04:15, 16 февраля 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Российские военные уничтожили два миномета, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 «Мста-Б». Корректировка огня осуществлялась с помощью дрона, который снял попадание в цель и ее уничтожение.

«Были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 "Сани" с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ», — уточнили в Минобороны.

Ранее артиллеристы группировки войск «Запад» ударили по тыловым позициям ВСУ на купянском направлении. Удалось уничтожить украинские укрепления и склад боеприпасов. Для их обнаружения использовалась воздушная разведка.

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      Марина Совина
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