Девушка отказалась от контрацепции и удивилась переменам в сексе

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет девушке, которая отказалась от употребления гормональных контрацептивов и удивилась результату. Ответ на письмо девушки опубликовало издание Slate.

По словам 23-летней девушки, она принимала гормональные контрацептивы с подросткового возраста. Отказавшись от них, она заметила изменения в своем либидо. Автор письма заявила, что ранее никогда не достигала оргазма и не хотела отношений, но после отказа от препаратов начала интересоваться мужчинами.

Однако теперь мысли о сексе вызывают у нее тревогу. «Переживаю о том, как выгляжу голая, ведь раньше я раздевалась только пьяной и не думала об этом», — написала девушка и попросила у Стои совета о том, как преодолеть тревогу.

Колумнистка заверила, что девушке не стоит стесняться себя. «Вы не должны ни перед кем оправдываться, но можно сказать: "Я недавно отказалась от контрацептивов и заново изучаю свое тело". Или: "Со мной произошли гормональные перемены и, кажется, секс мне нравится больше, чем казалось". Не надо рассказывать обо всем, упоминать пьяный секс, просто добавьте в рамках флирта предложение поисследовать ваше тело вместе», — ответила порнозвезда.

Она также рекомендовала девушке начать изучать себя и свое тело, в частности, попробовать разные способы мастурбации и изучить литературу по теме. «Что касается тревожности о том, как выглядит ваше тело — встаньте перед зеркалом и сфокусируйтесь на том, что вы в нем любите. Помните, что всем нравятся разные типы тела. Носите удобные и подходящие вам одежду и белье, и будете более уверены в себе», — посоветовала Стоя.

Ранее Стоя дала совет женщине, партнер которой относится к сексу как к обязанности и не уделяет время прелюдии. В ответ Стоя предположила, что у пары наверняка есть проблемы и в других сферах отношений.