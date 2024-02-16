Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 16 февраля 2024Забота о себе

Девушка отказалась от контрацепции и удивилась переменам в сексе

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет девушке, которая отказалась от употребления гормональных контрацептивов и удивилась результату. Ответ на письмо девушки опубликовало издание Slate.

По словам 23-летней девушки, она принимала гормональные контрацептивы с подросткового возраста. Отказавшись от них, она заметила изменения в своем либидо. Автор письма заявила, что ранее никогда не достигала оргазма и не хотела отношений, но после отказа от препаратов начала интересоваться мужчинами.

Однако теперь мысли о сексе вызывают у нее тревогу. «Переживаю о том, как выгляжу голая, ведь раньше я раздевалась только пьяной и не думала об этом», — написала девушка и попросила у Стои совета о том, как преодолеть тревогу.

Колумнистка заверила, что девушке не стоит стесняться себя. «Вы не должны ни перед кем оправдываться, но можно сказать: "Я недавно отказалась от контрацептивов и заново изучаю свое тело". Или: "Со мной произошли гормональные перемены и, кажется, секс мне нравится больше, чем казалось". Не надо рассказывать обо всем, упоминать пьяный секс, просто добавьте в рамках флирта предложение поисследовать ваше тело вместе», — ответила порнозвезда.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Она также рекомендовала девушке начать изучать себя и свое тело, в частности, попробовать разные способы мастурбации и изучить литературу по теме. «Что касается тревожности о том, как выглядит ваше тело — встаньте перед зеркалом и сфокусируйтесь на том, что вы в нем любите. Помните, что всем нравятся разные типы тела. Носите удобные и подходящие вам одежду и белье, и будете более уверены в себе», — посоветовала Стоя.

Ранее Стоя дала совет женщине, партнер которой относится к сексу как к обязанности и не уделяет время прелюдии. В ответ Стоя предположила, что у пары наверняка есть проблемы и в других сферах отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не просто игрушки и хотелки». Путин обсудил строительство высокоскоростных железных дорог в России

      ВСУ заявили о готовности перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

      Сенатор оценил планы ЕС жить без российского газа

      Минтранс пообещал движение поездов по ВСМ каждые 10-15 минут

      Бывший премьер Украины оценил вероятность возникновения нового майдана

      Запад обвинили в использовании террористов для свержения неугодных ему режимов

      На Украине заявили о желании ВСУ заключить мир

      Коммунистические секс-работницы занялись экспроприацией денег буржуев-фетишистов

      Девушка отказалась от контрацепции и удивилась переменам в сексе

      Украину предупредили об угрозе со стороны Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше