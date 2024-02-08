Партнерше избегающего прелюдий мужчины пришлось просить помощи у порнозвезды

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет женщине, партнер которой относится к сексу как к обязанности и не уделяет время прелюдии. Ответ на письмо партнерши избегающего прелюдий мужчины опубликовало издание Slate.

Женщине пришлось просить помощи у порнозвезды, потому что за три года отношений они с мужчиной занимались сексом не более 30 раз. При этом, рассказала автор письма, ей не нравится то, как они занимаются любовью. «Никакой прелюдии, никакого изучения тел друг друга, коммуникации и связи. Никакой близости, я чувствую себя живым мастурбатором. Он говорит: "У меня стояк, хочешь запрыгнуть?" Если я не хочу, он раздражается и винит меня за неудавшийся секс», — рассказала девушка, добавив, что в половине случаев мужчина теряет эрекцию, а оргазм она с ним испытывала лишь однажды. Рассказывать, что ему действительно нравится, мужчина отказывается.

В ответ Стоя предположила, что у пары наверняка есть проблемы в других сферах отношений. «Но если притвориться, что их нет, можно попробовать намекнуть ему, что вас не устраивает положение вещей. Скажите: "Любимый, все мне нравится, но секс такой отстой, а наши ссоры вокруг него так ужасны, что я подумываю уйти". Попросите его вместе решить проблему с помощью цивилизованных разговоров и терапевта», — написала экс-порнозвезда, добавив, что если партнер откажется решать проблему, женщине стоит задуматься о расставании с ним.

Ранее Стоя дала совет женщине, которая рассказала о необычной интимной просьбе своего возлюбленного. Стоя подсказала, что делать, если избранник хочет, чтобы партнерша покусала его член.