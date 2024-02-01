Необычная интимная просьба бойфренда поставила женщину в тупик

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет женщине, которая рассказала о необычной интимной просьбе своего возлюбленного. Ответ на письмо девушки опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, мужчина, с которым она недавно начала встречаться, попросил ее использовать зубы или даже пожевать его пенис во время орального секса. Просьба поставила женщину в тупик, потому что она не хочет причинить боль бойфренду или навредить ему. «Но я его обожаю и хочу быть открытой хотя бы к попыткам попробовать то, что ему нравится», — написала она.

Стоядинович посоветовала женщине попробовать выполнить просьбу партнера. Однако, как считает колумнистка, для начала им нужно будет сфокусироваться не на удовольствии, а на поиске того, какое максимальное воздействие зубами будет комфортным. «Я бы попробовала кусать, как собака игрушку, ствол пениса — сбоку, продолжая держать головку во рту. Также возьмите в рот ствол пениса сбоку и проведите зубами вниз и вверх. Медленно увеличивайте нажим и интересуйтесь у партнера, как ему эти изменения», — предложила экс-порнозвезда.

Ранее Стоя дала совет женщине, муж которой не только не хочет экспериментировать с ней в постели, но и отпускает обидные шутки о ее секс-игрушках. По мнению Стоядинович, муж поступает с автором письма несправедливо.