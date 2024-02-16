Домашняя собака напала на школьников в российском городе

В Иркутске домашняя собака напала на детей и покусала

В Иркутске домашняя собака напала на детей, различные травмы получили несколько человек. О происшествии в российском городе сообщает телеканал «360».

Как рассказала мать одной из пострадавших Ксения, собака покусала или поцарапала несколько детей, которые шли со школы в разное время. «Мой сын пострадал одним из первых, но его отбили. Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться», — поделилась женщина.

По ее словам, хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться.

В свою очередь, мать другого пострадавшего школьника сообщила, что у ее сына укусы на щеке и руке. Прохожим удалось отпугнуть животное. Она также не знакома с хозяином собаки.

Пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области сообщила, что ведомство начало проверку по факту произошедшего. Региональная прокуратура также начала проверку.

Ранее в феврале сообщалось, что стая бездомных собак набросилась на девочку в Нижнем Тагиле. Ребенку помогла проходившая мимо женщина, она разогнала животных. До этого девочка сама пыталась отбиться, но собаки повалили ее на снег.