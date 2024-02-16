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20:07, 16 февраля 2024Из жизни

Женщина обвинила известного фотографа в сексуальных домогательствах

В Таиланде известный фотограф попался на сексуальных домогательствах к клиентке

Фото: William Bayreuther / Unsplash

Инструктор по йоге в Таиланде согласилась попозировать для известного фотографа, а потом обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Thaiger.

Женщина, владеющая собственной студией йоги в провинции Бурирам, рассказала, что в начале февраля к ней обратился известный фотограф, который сотрудничал с ее другом. Он предложил сделать серию профессиональных снимков, чтобы помочь в продвижении ее бизнеса. Фотограф написал ей несколько раз, и в итоге она согласилась.

Попав в студию клиентки, мужчина начал убеждать ее одеться в откровенный наряд, а также вел с ней «непристойные разговоры». Когда она все-таки переоделась, он начал прикасаться к ее интимным местам, снимая происходящее. Мужчина был очень настойчив, однако тайка сказала ему, что ее родные могут войти в студию в любой момент и убедила прекратить приставания и уйти.

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Женщина сразу же рассказала о случившемся своему возлюбленному, который работает в полиции Бангкока, и он посоветовал ей подать заявление. Сначала фотограф отрицал произошедшее, но после нескольких допросов сознался, что действительно приставал к женщине и согласился выплатить штраф в размере 30 тысяч батов (76,8 тысячи рублей).

Инструктор по йоге при этом отметила, что мужчина, скорее всего, и раньше совершал подобные преступления и избегал ответственности.

Ранее сообщалось, что мужчина из Сингапура за 15 минут пристал на улице к четырем незнакомым женщинам, причем одну из них он попытался задушить. Инциденты произошли в августе 2023 года.

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      Никита Савин
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