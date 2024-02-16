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16:40, 16 февраля 2024Среда обитания

Домохозяйкам посоветовали срочно менять шторы в квартирах

Дизайнер Тычино: изменить интерьер к весне поможет смена штор

Фото: Unsplash

Изменить интерьер к наступлению весны поможет смена штор. Таким советом в разговоре с изданием «БелНовости» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

По ее словам, если в зимнее время хочется «спрятаться» за тяжелыми шторами в темных тонах, то весной стоит обратить внимание на более легкие варианты. Домохозяйкам рекомендуется выбрать текстиль, которые пропускает больше солнца и «облегчает» интерьер.

Также освежить дизайн помогут эффектные вазы. Они смогут сделать интерьер квартиры ярче. В вазы Тычино посоветовала поставить цветы.

Дизайнер также посоветовала сменить постельное белье, отказавшись от «строгих» и формальных вариантов в пользу более красочного оформления. Тяжелые одеяла имеет смысл заменить на облегченные варианты. Шерстяные пледы дизайнер рекомендовала поменять на более яркие и легкие.

Ранее россиянам посоветовали составить детальный план ремонта перед его началом. Руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук заявила, что это поможет сэкономить и рассчитать предстоящие затраты.

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      Мария Черкасова
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