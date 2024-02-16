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14:26, 16 февраля 2024Среда обитания

Джим Керри столкнулся с проблемой при продаже дома в США

Актер Джим Керри не смог избавиться от дома в США после многомиллионной скидки

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Канадско-американский актер Джим Керри столкнулся с проблемой при продаже своего дома в США. Артист год назад решил избавиться от недвижимости, но не смог найти покупателей даже после многомиллионной скидки, пишет New York Post.

Речь идет о поместье в Лос-Анджелесе, которым Керри владеет около 30 лет. Актер приобрел недвижимость в 1994 году за 3,8 миллиона долларов. Площадь дома, который похож на современное ранчо, — почти 1180 квадратных метров.

Внутри есть просторная гостиная с высокими потолками, французскими дверями и отдельным выходом на улицу, отделанная мрамором ванная комната со статуями, домашний кинотеатр, наполненная светом зона для завтраков и кухня с островом для готовки. На территории есть бассейн и теннисный корт, сад и места для отдыха.

Впервые особняк был выставлен на продажу в феврале 2023 года — тогда Керри попросил за него 29 миллионов долларов. Однако позже неоднократно делал скидку. Сейчас за недвижимость хотят получить 23,95 миллиона долларов.

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      Нина Ташевская
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