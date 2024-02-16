Эмили Ратаковски снялась в крошечном купальнике

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась в сторис снимками, на которых запечатлена позирующей на пляже, сидя на шезлонге под зонтом. На размещенных фото она продемонстрировала стройную фигуру в крошечном раздельном купальнике, оформленном цветочным принтом и тонкими завязками.

Также знаменитость надела бейсболку в армейском стиле, а в качестве украшений выбрала золотое колье и круглые серьги. Кром того, она нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

Ранее Эмили Ратаковски также поделилась с подписчиками откровенным фото. Тогда модель показала голую грудь крупным планом, прикрыв сосок рукой.