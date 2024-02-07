Эмили Ратаковски показала голую грудь крупным планом

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица разместила в сторис снимок, на котором запечатлела себя в зеркале. На размещенном кадре она показала голую грудь крупным планом, прикрыв сосок рукой. Также видно, что во время съемки знаменитость решила отрезать концы своих волос.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в клипе экс-возлюбленного телезвезды Кайли Дженнер, рэпера Трэвиса Скотта. Тогда модель предстала в видео на песню I Know («Я знаю») в комплекте нижнего белья черного цвета, который состоял из кружевного бюстгальтера и трусов.