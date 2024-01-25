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07:00, 25 января 2024Ценности

Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в клипе экс-возлюбленного Кайли Дженнер

Кадр: Страница RAP.RU во «ВКонтакте»

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в клипе экс-возлюбленного телезвезды Кайли Дженнер, рэпера Трэвиса Скотта. Соответствующие фрагменты из видео на песню I Know («Я знаю») публикует издание The Sun.

Так, на размещенных кадрах 32-летняя манекенщица предстала в комплекте нижнего белья черного цвета, который состоял из кружевного бюстгальтера и трусов. При этом Ратаковски позировала лежа на кровати перед музыкантом.

Для клипа знаменитость надела массивное серебряное ожерелье, а также подвела глаза черной подводкой.

Ранее Скотт отреагировал на роман матери его детей Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Сообщалось, что рэпер очень взволнован новостями о предпринимательнице.

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      Карина Черных
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