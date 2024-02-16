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20:51, 16 февраля 2024Наука и техника

Известная окаменелость оказалась подделкой

Palaeontology: окаменелость древней рептилии частично оказалась подделкой

Фото: Dr. Valentina Rossi

Известная окаменелость возрастом 280 миллионов лет частично оказалась подделкой. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Корка в Ирландии, которые опубликовали результаты исследования в журнале Palaeontology.

Tridentinosaurus antiquus был обнаружен в итальянских Альпах в 1931 году и все это время считался важным экземпляром для понимания ранней эволюции рептилий. Очертания его тела, кажущиеся темными на фоне скалы, первоначально были интерпретированы как сохранившиеся мягкие ткани. Существо было классифицировано как член группы древних рептилий Protorosauria.

Микроскопический анализ показал, что текстура и состав материала не соответствуют настоящим окаменевшим мягким тканям.
Оказалось, что «окаменелость» большей частью представляет собой обработанную в форме ящерицы поверхность камня, покрытую черной краской.

Исследователи заключили, что контур тела Tridentinosaurus antiquus был создан искусственно, вероятно, для улучшения внешнего вида ископаемого. Однако кости задних конечностей, скорее всего, являются настоящими, хотя и плохой сохранности. Также, возможно, присутствуют крошечные костные чешуйки, называемые остеодермами, на том, что, возможно, было спиной животного.

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      Александр Еникеев
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