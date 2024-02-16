Глава крупного крымского города уволилась

Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Евпатории Елены Демидовой

Глава администрации крупного крымского города Евпатория Елена Демидова написала заявление об увольнении с должности в связи с семейными обстоятельствами. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, Демидова ушла по собственному желанию.

В 2022 году стало известно, что глава администрации Евпатории Роман Тихончук ушел в отставку по результатам оценки своей деятельности и итогов работы. А бывшая глава городского совета Евпатории Олеся Харитоненко была осуждена на два года колонии за незаконное изменения вида разрешенного использования земельного участка по делу о злоупотреблении полномочиями.