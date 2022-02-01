Глава администрации Евпатории ушел в отставку

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук по результатам оценки своей деятельности и итогов работы ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Он отметил, что Тихончук написал заявление по собственному желанию. В настоящее время работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений.

В четверг, 3 февраля, власти примут решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации Евпатории. Аксенов добавил, что куратором города является вице-премьер Крыма Михаил Назаров.

Роман Тихончук в период c 2010-го по 2019 год был депутатом Евпаторийского городского совета нескольких созывов. С 2013 года он стал главой федерации футбола города, а с 2015 года — президентом футбольного клуба «Евпатория». Главой администрации он был утвержден в октябре 2019 года, после того как его предшественник Андрей Филонов оказался под следствием по обвинению в махинациях с землей.

Ранее стало известно, что глава администрации города Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку, написав заявление. Аксенов назвал этот поступок честным. Кроме того, глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко уволился по собственному желанию. На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют.