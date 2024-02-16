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17:56, 16 февраля 2024Среда обитания

Известный российский художник раскрыл схему ограбления его квартиры

Художник Лебедев рассказал, что его квартиру обокрал домушник, сидя в засаде

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Квартиру пионера русского соц-арта Ростислава Лебедева обокрали. Схему, по которой действовал домушник, художник раскрыл в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Грабежом промышлял выходец из Узбекистана. Вор проникал в подъезд вместе с жильцом. Сидя в засаде, он прислушивался, кто из хозяев не запирает за собой двери. Так и поступила супруга известного художника. Грабителя она приняла за работника управляющей компании. Вор последовал за женщиной в коридор квартиры, забрал сумку и скрылся.

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Внутри сумки оказалось порядка 20 тысяч рублей, японский слуховой аппарат стоимостью 200 тысяч рублей и документы. С собой вор прихватил только наличные. Полицейские оперативно разыскали преступника. По словам иммигранта, денег при нем уже не было.

Ранее СМИ сообщали о краже в московской квартире известного хоккеиста Никиты Сошникова. Девушка, проживающая у спортсмена, попросила охранников передать ключ от жилплощади риелторам. Этим воспользовались преступники. Злоумышленники украли 3,7 тысячи долларов.

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      Виктория Клабукова
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