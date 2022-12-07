Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
1:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
4:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Марокко
0:0
Завершен
Испания
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Португалия
6:1
Завершен
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
2:4
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
4:1
Завершен
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
12:48, 7 декабря 2022Спорт

Квартиру играющего в США российского хоккеиста обокрали в Москве

Квартиру играющего в США российского хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы

Фото: Jeff Curry / USA TODAY Sports / Reuters

Квартиру российского хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, в квартире спортсмена, выступающего за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс», проживала некая Катерина. Она оставила ключ охранникам дома, чтобы те передали его риелторам, чем и воспользовались преступники. Злоумышленники украли два конверта, в которых находилось 1700 долларов и 2000 евро.

В сентябре 29-летний Сошников заключил соглашение на один год с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». В составе команды он провел три встречи, однако результативными действиями не отметился. После этого россиянина отправили в «Бриджпорт Айлендерс», который является фарм-клубом «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что лидеру сборной Англии по футболу Рахиму Стерлингу пришлось уехать с чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за ограбления дома. Отмечалось, что вооруженное нападение произошло, когда дети и девушка игрока находились дома. Преступники украли часы на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян
В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов
Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Лавров назвал условие обсуждения Россией урегулирования украинского конфликта
В ЕС приблизились к введению потолка цен на газ
В России оценили планы ВСУ на зимнюю кампанию
Столтенберг исключил нормальные отношения с Россией после окончания СВО
МРК «Наро-Фоминск» спустят на воду в декабре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.