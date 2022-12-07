Квартиру играющего в США российского хоккеиста обокрали в Москве

Квартиру играющего в США российского хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы

Квартиру российского хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, в квартире спортсмена, выступающего за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс», проживала некая Катерина. Она оставила ключ охранникам дома, чтобы те передали его риелторам, чем и воспользовались преступники. Злоумышленники украли два конверта, в которых находилось 1700 долларов и 2000 евро.

В сентябре 29-летний Сошников заключил соглашение на один год с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». В составе команды он провел три встречи, однако результативными действиями не отметился. После этого россиянина отправили в «Бриджпорт Айлендерс», который является фарм-клубом «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что лидеру сборной Англии по футболу Рахиму Стерлингу пришлось уехать с чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за ограбления дома. Отмечалось, что вооруженное нападение произошло, когда дети и девушка игрока находились дома. Преступники украли часы на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов.