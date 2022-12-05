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11:24, 5 декабря 2022Спорт

Лидер сборной Англии уехал с чемпионата мира из-за ограбления дома

Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг уехал с чемпионата мира-2022 из-за ограбления дома

Фото: Heuler Andrey / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер сборной Англии Рахим Стерлинг уехал с чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за ограбления дома. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, вооруженное нападение произошло, когда дети и девушка футболиста находились дома. Отмечается, что злоумышленники украли часы на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов. Информацию об отъезде нападающего The Times подтвердил главный тренер Гарет Саутгейт. Он заявил, что команда поддержала его решение.

Стерлинг провел на чемпионате мира-2022 два матча. В них он отметился голом и передачей.

4 ноября сборная Англии разгромила команду Сенегала со счетом 3:0. Команда вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с действующими чемпионами мира — сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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