Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Англии обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022

Сборная Англии обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и завершилась со счетом 3:0. Первым ворота сенегальцев поразил Джордан Хендерсон. Укрепил преимущество команды капитан Харри Кейн. Разгромным счет сделал Букайо Сака.

В четвертьфинале англичане сыграют против действующих чемпионов мира — сборной Франции. Игра пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции по футболу в 1/8 финала победила команду Польши. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голом отметился нападающий Оливье Жиру, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти на последних минутах матча.