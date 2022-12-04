Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу победила команду Польши и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и завершилась со счетом 3:1. Первый забитым мячом на 44-й минуте отметился нападающий Оливье Жиру. Во втором тайме дубль оформил форвард Килиан Мбаппе. В составе сборной Польши на последних минутах добавленного времени со второго раза реализовал пенальти Роберт Левандовски.

В четвертьфинале, который пройдет 10 декабря, французы встретится с победителем матча между командами Англии и Сенегала. Сборные начнут сражение за возможность пройти дальше 4 декабря в 22:00 по московскому времени.

Ранее в четвертьфинал вышла сборная Аргентины. Латиноамериканская команда одержала победу над Австралией со счетом 2:1. В четвертьфинале аргентинцы сыграют против голландцев. Встреча состоится 9 декабря.

Французы являются действующими чемпионами мира. Они вышли в плей-офф с первого места группы D.