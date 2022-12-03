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23:58, 3 декабря 2022Спорт

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Аргентины победила команду Австралии 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Лионель Месси (слева) и Хулиан Альварес (справа)

Лионель Месси (слева) и Хулиан Альварес (справа). Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сборная Аргентины по футболу победила команду Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Аль-Райане и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч забил на 35-й минуте нападающий Лионель Месси. Эта встреча стала для него 1000-й в профессиональной карьере. На 58-й минуте ворота соперников поразил форвард Хулиан Альварес и упрочил преимущество Аргентины. На 77-й минуте Энцо Фернандес забил автогол.

Ранее 3 декабря сборная Нидерландов победила на стадии 1/8 финала команду США со счетом 3:1. Единственный мяч США забил нападающий Хаджи Райт. В составе победителей голами отметились Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Думфрис.

Голландцы и аргентинцы сыграют в четвертьфинале. Встреча состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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