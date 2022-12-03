Сборная США вылетела с чемпионата мира после поражения от Нидерландов

Сборная США проиграла команде Нидерландов в 1/8 чемпионата мира и вылетела с турнира

Сборная США по футболу проиграла команде Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» и завершилась со счетом 3:1 в пользу голландцев. Единственный мяч США забил нападающий Хаджи Райт. В составе победителей голами отметились Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Думфрис.

Таким образом, сборная Нидерландов прошла в четвертьфинал чемпионата мира. 9 декабря команда сыграет с победителем матча между Аргентиной и Австралией. Сборные встретятся в 1/8 в субботу, 3 декабря, в 22:00 по московскому времени.

2 декабря определились все участники плей-офф. 4 декабря Франция сыграет с Польшей, а Англия — с Сенегалом. 5 декабря японцы поборются с хорватами, а бразильцы выйдут на поле против футболистов из Южной Кореи. Позднее, 6 декабря, сборная Марокко сразится с Испанией, а Португалия — со Швейцарией.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.