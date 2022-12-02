Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Гана
0:2
Завершен
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Южная Корея
2:1
Завершен
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Ак Барс
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Камерун
1:0
Завершен
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Сербия
2:3
Завершен
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
00:15, 3 декабря 2022Спорт

Определились все пары плей-офф чемпионата мира-2022

Португалия сыграет со Швейцарией, а Бразилия поборется с Южной Кореей в плей-офф ЧМ-2022

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Турнирная таблица приведена на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

3 декабря в 1/8 турнира встретятся сборные Нидерландов и США, а также команды Аргентины и Австралии. 4 декабря Франция сыграет с Польшей, а Англия — с Сенегалом. 5 декабря японцы поборются с хорватами, а бразильцы выйдут на поле против футболистов из Южной Кореи. Позднее, 6 декабря, сборная Марокко сразится с Испанией, а Португалия — со Швейцарией.

В заключительный день группового этапа ЧМ Южная Корея пробилась в плей-офф благодаря победе над Португалией со счетом 2:1. Также 2 декабря путевку в 1/8 завоевали швейцарцы, обыгравшие команду Сербии 3:2.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
Госдеп предрек экономике России «стабильное и мрачное» положение
Историк напомнил о последствиях пожара 1812 года в Москве
Определились все пары плей-офф чемпионата мира-2022
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
Россиянин до смерти забил брата чайником
Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В Киеве назвали имена попавших под санкции СНБО священнослужителей УПЦ
Госдеп заявил о готовности США к контактам с Россией по исполнению ДСНВ-3
Захарова сообщила о подготовке Киева к «захвату» Киево-Печерской Лавры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.