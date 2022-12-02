Определились все пары плей-офф чемпионата мира-2022

Португалия сыграет со Швейцарией, а Бразилия поборется с Южной Кореей в плей-офф ЧМ-2022

Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Турнирная таблица приведена на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

3 декабря в 1/8 турнира встретятся сборные Нидерландов и США, а также команды Аргентины и Австралии. 4 декабря Франция сыграет с Польшей, а Англия — с Сенегалом. 5 декабря японцы поборются с хорватами, а бразильцы выйдут на поле против футболистов из Южной Кореи. Позднее, 6 декабря, сборная Марокко сразится с Испанией, а Португалия — со Швейцарией.

В заключительный день группового этапа ЧМ Южная Корея пробилась в плей-офф благодаря победе над Португалией со счетом 2:1. Также 2 декабря путевку в 1/8 завоевали швейцарцы, обыгравшие команду Сербии 3:2.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.