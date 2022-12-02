Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Гана
0:2
Завершен
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Южная Корея
2:1
Завершен
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Ак Барс
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Камерун
1:0
Завершен
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Сербия
2:3
Завершен
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
00:01, 3 декабря 2022Спорт

Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Швейцарии со счетом 3:2 обыграла команду Сербии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Шердан Шакири (слева) и Страхиня Павлович (справа)

Шердан Шакири (слева) и Страхиня Павлович (справа). Фото: Carl Recine / Reuters

Сборная Швейцарии по футболу победила команду Сербии в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе и завершилась со счетом 3:2. Первый мяч забил на 20-й минуте форвард швейцарцев Шердан Шакири. Затем благодаря голам Александра Митровича и Душана Влаховича на 26-й и 35-й минуте Сербия вышла вперед. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счет, а на 48-й ворота соперников поразил Ремо Фройлер, снова обеспечив Швейцарии преимущество.

Благодаря этой победе команда, набрав шесть очков, закрепилась на второй строчке в таблице группы G и прошла в плей-офф. С первого места в стадию 1/8 турнира вышла сборная Бразилии, заработавшая шесть баллов и опередившая Швейцарию по разнице забитых и пропущенных мячей. В матче третьего тура бразильцы со счетом 0:1 проиграли Камеруну.

Третью позицию в группе G заняла сборная Камеруна, имеющая в активе четыре очка. На последнем месте осталась Сербия, набравшая один балл.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
Госдеп предрек экономике России «стабильное и мрачное» положение
Историк напомнил о последствиях пожара 1812 года в Москве
Определились все пары плей-офф чемпионата мира-2022
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
Россиянин до смерти забил брата чайником
Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В Киеве назвали имена попавших под санкции СНБО священнослужителей УПЦ
Госдеп заявил о готовности США к контактам с Россией по исполнению ДСНВ-3
Захарова сообщила о подготовке Киева к «захвату» Киево-Печерской Лавры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.