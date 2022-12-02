Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Швейцарии со счетом 3:2 обыграла команду Сербии и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Швейцарии по футболу победила команду Сербии в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе и завершилась со счетом 3:2. Первый мяч забил на 20-й минуте форвард швейцарцев Шердан Шакири. Затем благодаря голам Александра Митровича и Душана Влаховича на 26-й и 35-й минуте Сербия вышла вперед. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счет, а на 48-й ворота соперников поразил Ремо Фройлер, снова обеспечив Швейцарии преимущество.

Благодаря этой победе команда, набрав шесть очков, закрепилась на второй строчке в таблице группы G и прошла в плей-офф. С первого места в стадию 1/8 турнира вышла сборная Бразилии, заработавшая шесть баллов и опередившая Швейцарию по разнице забитых и пропущенных мячей. В матче третьего тура бразильцы со счетом 0:1 проиграли Камеруну.

Третью позицию в группе G заняла сборная Камеруна, имеющая в активе четыре очка. На последнем месте осталась Сербия, набравшая один балл.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.