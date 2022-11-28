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21:00, 28 ноября 2022Спорт

Бразилия победила Швейцарию на чемпионате мира-2022

Сборная Бразилии победила Швейцарию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сборная Бразилии по футболу победила команду Швейцарии во втором туре чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Каземиро на 83-й минуте игры. На 44-й минуте на стадионе на несколько секунд погас свет. В этот момент бразильцы должны были подавать угловой. Матч продолжился после небольшой паузы.

После двух матчей Бразилия лидирует в турнирной таблице группы G, набрав шесть очков. Швейцария располагается на втором месте с тремя очками, уступая бразильцам лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей. На третьем и четвертом местах — команды Камеруна и Сербии соотвественно, не набравшие очков. Таким образом, бразильцы досрочно вышли в плей-офф турнира.

24 ноября Бразилия со счетом 2:0 обыграла Сербию в матче стартового тура ЧМ. Нападающий команды Ришарлисон оформил дубль. Швейцария в этот же день победила Камерун 1:0. Единственный мяч забил нападающий Брил Эмболо.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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