Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Швейцария
1:0
Завершен
Камерун
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 1-й тур
Уругвай
0:0
Завершен
Южная Корея
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 1-й тур
Португалия
3:2
Завершен
Гана
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 1-й тур
Торпедо
0:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
3:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бразилия
2:0
Завершен
Сербия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 1-й тур
23:55, 24 ноября 2022Спорт

Сборная Бразилии обыграла Сербию на старте чемпионата мира-2022

Сборная Бразилии победила Сербию со счетом 2:0 на старте ЧМ-2022, дубль оформил Ришарлисон

Фото: Reuters

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Сербии в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась со счетом 2:0. На 62-й минуте счет открыл нападающий Ришарлисон. На 73-й минуте форвард оформил дубль.

Ранее 24 ноября в группе G состоялась встреча между сборными Швейцарии и Камеруна. Матч завершился победой европейской команды со счетом 1:0.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Бразилии является пятикратным победителем мундиаля.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
Раскрыта причина исчезновения объявления о продаже водонапорной башни из сети
Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter
Сборная Бразилии обыграла Сербию на старте чемпионата мира-2022
Зеленский оценил ситуацию со светом и водой на Украине
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы
Шольцу под детский хор подарили рождественскую ель
Фэшн-эксперт Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной энергосистемы
США под давлением Китая вынудили Польшу не передавать МиГ-29 Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.