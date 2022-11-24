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15:01, 24 ноября 2022Спорт

Швейцария обыграла Камерун на чемпионате мира

Швейцария со счетом 1:0 обыграла Камерун на групповом этапе ЧМ по футболу в Катаре

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сборная Швейцарии по футболу победила команду Камеруна в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе G завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Брил Эмболо. В составе сборной Камеруна на поле вышел полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство. Он единственный россиянин, выступающий на ЧМ в Катаре. Результативными действиями хавбек не отметился.

Помимо Швейцарии и Камеруна, в группе G играют Сербия и Бразилия. Команды встретятся в четверг, 24 ноября, в 22:00 по московскому времени.

Ранее Ондуа обратился к российским игрокам во время чемпионата мира в Катаре. Он выразил поддержку сборной, отстраненной от мундиаля. «Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было. Уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило», — заявил футболист.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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