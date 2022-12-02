Сборная Южной Кореи обыграла Португалию на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию 2:1 на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф

Сборная Южной Кореи обыграла команду Португалии в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на пятой минуте забил португальский форвард Рикарду Орта. На 27-й минуте кореец Ким Юнь Квон сравнял счет, а на 91-й минуте Хван Хи Чан вывел свою команду вперед.

В другом матче группы H Уругвай обыграл Гану 2:0. Хавбек Хиорхьян де Арраскаета оформил дубль. Несмотря на эту победу, уругвайцы, набрав четыре очка, заняли третье место в таблице и упустили возможность выйти в плей-офф. На второй строчке расположилась команда Южной Кореи с четырьмя баллами, обойдя Уругвай по разнице забитых и пропущенных мячей. Ранее путевку в 1/8 турнира забрала Португалия, занявшая первое место в группе. На последнем месте расположились Гана с тремя баллами.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.