Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Гана
0:2
Завершен
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Южная Корея
2:1
Завершен
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Ак Барс
3:1
3-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Камерун
Сегодня
22:00 (Мск)
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Сербия
Сегодня
22:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:07, 2 декабря 2022Спорт

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию 2:1 на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сборная Южной Кореи обыграла команду Португалии в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на пятой минуте забил португальский форвард Рикарду Орта. На 27-й минуте кореец Ким Юнь Квон сравнял счет, а на 91-й минуте Хван Хи Чан вывел свою команду вперед.

В другом матче группы H Уругвай обыграл Гану 2:0. Хавбек Хиорхьян де Арраскаета оформил дубль. Несмотря на эту победу, уругвайцы, набрав четыре очка, заняли третье место в таблице и упустили возможность выйти в плей-офф. На второй строчке расположилась команда Южной Кореи с четырьмя баллами, обойдя Уругвай по разнице забитых и пропущенных мячей. Ранее путевку в 1/8 турнира забрала Португалия, занявшая первое место в группе. На последнем месте расположились Гана с тремя баллами.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
ЕС подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть
В Португалии заявили об оскорблении Роналду со стороны корейского игрока на ЧМ
Восемь человек пострадали после взрыва гранаты в Одессе
Белый дом объяснил слова Байдена о потенциальной встрече с Путиным
Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
Падение астероида вызвало 250-метровое цунами на Марсе
Мужчина угнал иномарку у таксиста в Петербурге и погиб в ДТП
Россия и Белоруссия заявили о кризисе в ОБСЕ
Российского подростка осудят за убийство собутыльника из-за спора о долге
Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.