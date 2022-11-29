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09:38, 29 ноября 2022Спорт

Роналду прокомментировал досрочный выход сборной Португалии в плей-офф ЧМ

Форвард Криштиану Роналду похвалил сборную Португалии после выхода в плей-офф ЧМ-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

Форвард Криштиану Роналду прокомментировал досрочный выход сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира 2022 года. Он опубликовал пост в Twitter.

Роналду похвалил команду за отличную работу. «Мы показали свою силу и качество игры, столкнувшись с достойным соперником. Давайте сделаем это снова. Мы сражаемся, наша мечта все еще жива! Вперед, Португалия!» — написал футболист.

28 ноября сборная Португалии победила команду Уругвая во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба гола записал на свой счет полузащитник Бруну Фернандеш.

После двух матчей сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав шесть очков. Следом расположились команды Ганы (три очка), Уругвая и Южной Кореи (по одному очку). Таким образом, португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Дарья Коршунова
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