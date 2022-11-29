Португалия победила Уругвай на чемпионате мира-2022

Сборная Португалии победила Уругвай и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Португалии победила команду Уругвая во втором туре чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 54-й минуте забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш. На 93-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

На 51-й минуте игра прервалась из-за того, что на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества в руках. Сотрудники стадиона увели его в подтрибунное помещение.

После двух матчей сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав шесть очков. На втором месте расположилась команда Ганы, заработавшая три очка. Третью и четвертую позицию занимают Уругвай и Южная Корея, имеющие в своем активе по одному очку. Таким образом, португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.

26 ноября Франция первой вышла следующую стадию турнира. Команда возглавила таблицу группы D благодаря победам над Австралией и Данией. Путевку в плей-офф также уже получила сборная Бразилии.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.