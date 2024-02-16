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04:44, 16 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о нехватке запчастей для танков Leopard

В ВСУ рассказали о нехватке запчастей для поставляемых Германией танков Leopard

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украинские войска сталкиваются с нехваткой запасных частей для танков Leopard, которые поставляет Германия, заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Артамощенко. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил благодарность партнерам Киева на Западе за поддержку и техническую помощь. «В связи с этим подтверждаем информацию о недостаточном количестве запасных частей для танков Leopard 1 и Leopard 2 по всем номенклатурам», — добавил военный.

Он добавил, что США и Швеция поставляют 70 процентов техники с запчастями, Великобритания — 40 процентов. «Военная техника из таких стран, как Польша и Словения, вообще не снабжается запчастями», — рассказали в ВСУ.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые заметили американский танк M1 Abrams, работающий в триплексе БМП Bradley.

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      Марина Совина
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