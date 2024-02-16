Малахов вышел в свет в грязных и рваных джинсах

Российский телеведущий Андрей Малахов вышел в свет в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летний журналист поделился с подписчиками снимком с показа дизайнера Адель Бикуловой. На размещенном фото шоумен запечатлен с модельером и телеведущими Юлией Барановской и Вячеславом Макаровым.

Для мероприятия женщины выбрали классические брючные костюмы красных и черных цветов, а мужчины предпочли более неформальный стиль. Так, Макаров примерил черные штаны, кожаные ботинки и свитшот с зеленым принтом. Малахов, в свою очередь, сделал выбор в пользу зеленого свитера с изображением черной пантеры, а также рваных и грязных джинсов, штанины которых прикрывали светло-коричневую обувь.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак изменила внешность на фото и была высмеяна в сети. Тогда звезда предстала с темным цветом волос средней длины, завитых в крупные кудри, и челкой. Помимо этого, она надела коричневую блузку с принтом, пиджак и пальто. Свой образ знаменитость дополнила очками с серой оправой и нейтральным макияжем.