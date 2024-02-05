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10:47, 5 февраля 2024Ценности

Собчак изменила внешность на фото и была высмеяна в сети

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак изменила внешность на фото и была высмеяна в сети. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя звезда предстала с темным цветом волос средней длины, завитых в крупные кудри, и челкой. Помимо этого, она надела коричневую блузку с принтом, пиджак и пальто. Свой образ звезда дополнила очками с серой оправой и нейтральным макияжем.

«Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?» — подписала она кадр.

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Подписчики оценили внешний вид Собчак в комментариях под постом. «Людмила Прокофьевна», «Сколько тут фотошопа?», «Это нужно оценивать вживую, а не через кучу фильтров», «Когда очень хочется войти не в ту дверь незаметно», «Престарелая советская работница госучреждения», — высказались они.

Ранее в феврале внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"». Журналистка предстала на размещенном снимке в джинсах с прямыми широкими штанинами, украшенными массивной серебристой цепочкой.

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      Екатерина Ештокина
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