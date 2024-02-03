Внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"»

Внешность телеведущей Ксении Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

42-летняя журналистка предстала на размещенном снимке в джинсах с прямыми широкими штанинами, украшенными массивной серебристой цепочкой, и заправленной в брюки черной футболке с белой окантовкой. Она дополнила образ шапкой с декором в виде ушей животного и очками. Знаменитость отметила, что в данном наряде провела вечер с мужем и друзьями.

Поклонники высказались о кадре в комментариях. «Похудела», «Как школьница», «Все-таки села на "Оземпик"… Ешь ты, конечно, много», «"Оземпик" в работе», — заявили юзеры.

Ранее Собчак также показала поклонникам новый образ и подверглась критике в сети. Знаменитость снялась в кожаной оверсайз-куртке, надетой поверх белой рубашки, и черной юбке длины макси.