Новый наряд Ксении Собчак раскритиковали в сети

Телеведущая Ксения Собчак показала поклонникам новый образ и подверглась критике в сети. Соответствующие пост и комментарии появились в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 300 тысяч подписчиков.

42-летняя журналистка сфотографировалась в зеркале, показав монохромный наряд. Знаменитость снялась в кожаной оверсайз-куртке, надетой поверх белой рубашки, и черной юбке длины макси. Свой образ она дополнила галстуком, а в руках телезвезда держала массивную сумку. В качестве обуви она выбрала остроносые ботинки на каблуках.

«Очень нравится мне этот образ "комиссарши". Ну и сумка — любимица The Row», — подписала публикацию Собчак. Однако подписчики не оценили ее внешний вид, о чем написали в многочисленных комментариях. «Если сумка пустая, то вы как женщина с пустым ведром — плохая примета», «Дурацкая сумка», «Это как вообще», — высказывались фанаты.

В декабре подписчики высмеяли макияж Ксении Собчак, с которым она появилась в новом выпуске «Осторожно, новости». Знаменитость нарисовала объемные стрелки и нанесла на губы черную помаду.