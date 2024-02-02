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14:24, 2 февраля 2024Ценности

Новый наряд Ксении Собчак раскритиковали в сети

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Телеведущая Ксения Собчак показала поклонникам новый образ и подверглась критике в сети. Соответствующие пост и комментарии появились в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 300 тысяч подписчиков.

42-летняя журналистка сфотографировалась в зеркале, показав монохромный наряд. Знаменитость снялась в кожаной оверсайз-куртке, надетой поверх белой рубашки, и черной юбке длины макси. Свой образ она дополнила галстуком, а в руках телезвезда держала массивную сумку. В качестве обуви она выбрала остроносые ботинки на каблуках.

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«Очень нравится мне этот образ "комиссарши". Ну и сумка — любимица The Row», — подписала публикацию Собчак. Однако подписчики не оценили ее внешний вид, о чем написали в многочисленных комментариях. «Если сумка пустая, то вы как женщина с пустым ведром — плохая примета», «Дурацкая сумка», «Это как вообще», — высказывались фанаты.

В декабре подписчики высмеяли макияж Ксении Собчак, с которым она появилась в новом выпуске «Осторожно, новости». Знаменитость нарисовала объемные стрелки и нанесла на губы черную помаду.

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      Карина Черных
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