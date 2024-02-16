Медики рассказали о попытках реанимировать Навального

«Интерфакс»: врачи в течение получаса пытались реанимировать Навального

Врачи около получаса пытались реанимировать заключенного ИК-3 Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом рассказало агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей Лабытнангской городской больницы.

Согласно заявлению УФСИН, в пятницу, 16 февраля, после прогулки Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

Согласно заявлению представителей больницы, бригада скорой смогла добраться до колонии меньше чем за семь минут. «Медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса», — приводит агентство слова неназванного представителя больницы.

Ранее в Совфеде отреагировали на новости о Навальном фразой «такое бывает». Сенатор Владимир Джабаров предположил, что случившееся может быть судьбой, и добавил, что все так или иначе «под Богом ходят».

