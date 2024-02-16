Умер Алексей Навальный

Алексей Навальный умер в исправительной колонии

Осужденный Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер в исправительной колонии. Об этом в пятницу, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России.

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. По данным ФСИН, в связи со смертью осужденного в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.